LIVE: de persconferentie van Rico Verhoeven en Badr Hari

10 december is het zover, dan staat Rico Verhoeven in de Konig-Pilsner Arena in Oberhausen tegenover Badr Hari. Daarover later een reportage in Nieuwe Revu. Ja, Thom Mandos ging sparren met Rico en dat had hij beter niet kunnen doen.

Maar goed, nu eerst de persconferentie en die is in de regel bijna even leuk als het gevecht zelf. Bekijk het mediaspektakel hier live.