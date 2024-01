Bij de koffie: Wouter Bos in beeld bij KNVB, anti-homoflyers in Amsterdam en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Slag om Mosul begonnen

Het Iraakse leger is in de nacht van zondag op maandag begonnen aan een groot offensief om de stad Mosul te heroveren op Islamitische Staat (IS).

De Iraakse premier Haider al-Abadi maakte op een lokale televisiezender bekend dat hij orders heeft gegeven om de operatie te beginnen, meldt AFP maandag.

Anti-homoflyers verspreid in Amsterdam

Deze flyer gaat rond in #Amsterdam. Ik voel mij niet snel gediscrimineerd, maar dit raakt mij toch wel. :-( pic.twitter.com/PoC0ZgxIBb — MartijnKolkmanQmusic (@martijnkolkman) 16 oktober 2016

In de Amsterdamse wijken West en Nieuw-West hebben bewoners dit weekend een anti-homoflyer in de bus gekregen. Daarin worden moslims, christenen en joden opgeroepen zich te verenigen tegen homoseksualiteit.

Wouter Bos in beeld bij KNVB

Wouter Bos in beeld bij KNVB https://t.co/H2n5cnzwfs — Redactie Telesport (@telesport) 17 oktober 2016

De profclubs kunnen vandaag nog een kandidaat naar voren schuiven om voorzitter te worden van de rvc van de KNVB. Wouter Bos is een van de namen, die de benoemingscommissie bestaande uit Jeroen Slop, Luuc Eisenga, Arie van Eijden en Wim Biesterveld onder ogen krijgt.

De voormalig PvdA-politicus en Feyenoord-supporter werd ook bij zijn favoriete club al eens genoemd. Bos zou het zwaargewicht moeten zijn die de voetbalbond bestuurlijk weer vlot trekt.

The Walking Dead krijgt achtste seizoen

#TheWalkingDead will stay alive for an eighth season https://t.co/zgkTlqe58O — Vulture (@vulture) 17 oktober 2016

De Amerikaanse zombieserie The Walking Dead krijgt een achtste seizoen, meldt Variety.

De zombieserie van AMC werd in het zesde seizoen iets slechter bekeken, maar nog steeds goed genoeg om voor de start van het zevende seizoen volgende week de knoop over seizoen acht door te hakken.