Overschatte mensen: Paul de Leeuw

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

De Leeuw heeft in z’n wakke bestaan al meer diëten uitgeprobeerd dan Halina Reijn zich in haar reet heeft laten naaien, maar hij blijft een plompe vetzak, die zelfs als hij vijf weken niet zou eten nog twintig kilo zou bijkomen. Z’n carrière is gestut op drie pijlers: z’n kale dikkop, z’n homoseksualiteit, en z’n geroep en getier.

Deze drie pijlers zijn zo aantrekkelijk als een bijensteek in je oogbal. Je moet het lijstje treurige programma’s op radio en tv van De Leeuw maar ’ns bekijken, en het enige wat je echt zal opvallen is dat in alle titels van die anaal gefixeerde shows de voor- en/of achternaam van De Leeuw voorkomt (Lieve Paul, De Leeuw Wordt Wakker, De Schreeuw Van De Leeuw, Laat De Leeuw, Mooi Weer! De Leeuw, PAU!L, Langs De Leeuw), waarmee al meteen bewezen is dat De Leeuw zich wentelt in het soort pretentie dat je voor de rest alleen maar zou toedichten aan figuren als Mussolini, Jort Kelder of Madonna.

Ja, De Leeuw vindt zichzelf fantastisch, terwijl hij in wezen een zielige, overvoede nicht is, die zonder twijfel in z’n jonge jaren zwaar is gepest, door niemand leuk werd bevonden, en een moedercomplex heeft ter grootte van de provincie Gelderland.

Hij werd geboren in Rotterdam op 26 maart 1962 als zoon van een gepensioneerde kangoeroekweker en een vrouw die valse gebitten van dwergen verzamelde, en hij dacht: wie lelijk is en door iedereen een lulletje rozenwater wordt bevonden, moet zich verdedigen met humor. Dat was de reden waarom hij in de loop der tijden zo grappig werd als een etterende puist op je tandvlees. Je mag honderd mensen op straat tegenhouden en hen vragen: ‘Heb jij ooit al gelachen om een grap van Paul De Leeuw?’, en er zal er misschien één zijn die antwoordt: ‘Ja’, en die ene is een dove flikker die ook Jan Jaap van der Wal, Wim Kan, en de anus van koning Willem-Alexander grappig vindt.

Ook erg is dat De Leeuw niet alleen tv-programma’s naar de kloten helpt, maar op de koop toe in films en series acteert als een olifant die met het vernielen van slechts één porseleinkast bij lange niet tevreden is, en bovendien zingt hij als een schijtlijster bij wie ze de tong hebben uitgerukt met een verroeste kniptang. Herinner je de hit van De Leeuw, Vlieg met me mee, nou, iedere keer als ik dat gedrocht hoorde op de radio of de tv, gaf ik puur van woede m’n hond een trap tegen z’n testikels.

Bij deze vraag ik aan Brutus zaliger om vergeving, maar het was godverdomme allemaal de schuld van die stuitende Paul de Leeuw, van wie wordt aangenomen dat hij de uitdrukking ‘Helaas pindakaas’ heeft uitgevonden, en tja, als je zoiets uitvindt, dan kun je beter zo snel mogelijk zo dik worden dat je explodeert, tot vreugde van ons allen.