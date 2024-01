Bij de koffie: brute overval in hotelkamer Kim Kardashian, nee tegen vrede in Colombia en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Nee tegen vrede in Colombia

Vier jaar lang is er tussen de Colombiaanse overheid en de FARC tot in de kleinste details onderhandeld over een vredesakkoord. Alleen het volk hoefde nog ja te zeggen en dat leek ook gewoon te gebeuren. Maar tegen alle peilingen in zei een nipte meerderheid van de Colombiaanse bevolking afgelopen nacht nee tegen vrede.

Broncode achter gigantische DDoS-aanval online

De broncode achter de software die onlangs verantwoordelijk was voor een van de grootste DDoS-aanvallen in de geschiedenis, is online verschenen. Daardoor kunnen zulke aanvallen in de toekomst mogelijk door meer hackers worden gelanceerd.

De website van cybersecurityjournalist Brian Krebs werd vorige maand getroffen door een gigantische DDoS-aanval, waarbij zijn servers worden overspoeld door verkeer en daardoor overbelast raken.

De aanval had een kracht van ruim 600 Gbps, een tot voor kort ondenkbaar hoge datadoorvoer voor een DDoS. Lees meer.

Brute overval in hotelkamer Kim Kardashian

Kim Kardashian is overvallen in een Parijs appartement. De Amerikaanse beroemdheid werd door vijf mannen in politie-uniform bedreigd met een vuurwapen.De mannen hebben miljoenen aan juwelen buitgemaakt, zeggen politiebronnen tegen persbureaus AFP en Reuters.

Kanye West hoorde van het incident tijdens een optreden op het Meadows Music Festival in New York. Halverwege een nummer verliet hij het podium nadat hij had meegedeeld dat er een noodgeval in de familie was. Kim Kardashian raakte niet gewond.

Oeuvre van Dick Maas op blu-ray uitgebracht

Het volledige Nederlandse oeuvre van regisseur Dick Maas wordt voor het eerst op blu-ray uitgebracht. Alle speelfilms die de succesvolle regisseur van titels als De Lift, Amsterdamned en de Flodder-trilogie in Nederland maakte, zijn opnieuw geremasterd.