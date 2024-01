Winnaar en verliezer van de dag: Vitalii Sediuk vs. gehandicaptenbegeleidster A. van V.

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Vitalii Sediuk

Kim Kardashian is the latest celeb to get ambushed by Vitalii Sediuk https://t.co/WFLXj7au0Y pic.twitter.com/lWKhwJX3ZM — FASHION Magazine (@FashionCanada) 28 september 2016

Normaal gesproken een strontvervelende pranker, vandaag een winnaar. Want dat ben je als je de kont van Kim Kardashian kust. Vitalii Sediuk, zoals de Oekraïense 'journalist' heet, werd na zijn actie vakkundig in de knoop gelegd door een beveiliger.

Gehandicaptenbegeleidster A. van V.

De vrouw heeft vermoedelijk 85.000 euro in eigen zak gestoken, er een auto van gekocht en schulden mee afgelost https://t.co/mLcLuCsHXx — AD De Dordtenaar (@ADdeDordtenaar) 29 september 2016

De Sliedrechtse A. van V. heeft als persoonlijk begeleidster van een licht verstandelijk gehandicapte diens bankrekening jarenlang geplunderd. Met zijn geld betaalde ze haar boodschappen, kocht ze een nieuwe auto, ging ze uit eten met haar familie en loste ze schulden af van haar drugsverslaafde zoon.