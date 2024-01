Kunstmatige intelligentie maakt muziek; eerste song heet Daddy's Car

In een tijd dat robots onze taken overnemen, is het een verademing om nog eens iemand op een gitaar te zien pingelen. Geniet er nog maar van, want binnenkort staan we in Paradiso gewoon naar hologrammen te kijken die hun eigen muziek bedenken.

Zo ver is het nog niet, maar een grote stap is gezet. Sony is erin geslaagd om kunstmatige intelligentie popmuziek te laten maken en heeft twee nummers uitgebracht.

Daddy's Car

Het Japanse bedrijf maakte daarbij gebruik van zogeheten Flow Machines, bestaande uit software die op basis van een muziekdatabase zelf in staat is om nummers te schrijven.

Het eerste resultaat is Daddy's Car, een popsong die door artificial intelligence (AI) geschreven is op basis van Beatles-muziek. En we moeten zeggen: klinkt niet slecht.

De kunstmatige intelligentie is bij zijn singledebuut nog wel bijgestaan door de Franse componist Benoît Carré, die het nummer produceerde en de songtekst schreef.

https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o

The Ballad of Mr Shadow

De andere single heet The Ballad of Mr Shadow en is geschreven in de stijl van jazzmuzikanten als Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin en Cole Porter.

The Ballad of Mr Shadow is volledig door kunstmatige intelligentie gemaakt, zonder hulp van een componist of tekstschrijver. Het resultaat klinkt vast heel logisch tijdens een LSD-trip.

https://www.youtube.com/watch?v=lcGYEXJqun8

AI-plaat

In 2017 wil Sony de eerst AI-plaat uitbrengen, met louter muziek die volledig door kunstmatige intelligentie is gemaakt. We kijken uit naar de albumpresentatie.