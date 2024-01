Het pornoblad Candy heeft z’n langste tijd gehad. Althans, dat dacht Sandy Wenderhold, directeur van porno-uitgeefconcern Sansyl, toen ze de beslissing nam om nog één laatste nummer uit te brengen. Nu wordt het blootblaadje alsnog overgenomen. Nieuwe Revu zocht haar op.

Tekst: Feline Lindhout

Is het moeilijk om het tijdschrift vaarwel te zeggen?

‘Het was een ontzettend lastige beslissing, maar het internet is te groot geworden. We moeten op een andere manier proberen om ons geld te verdienen, maar op deze wijze lukt dat gewoon niet meer. In 1998 droeg mijn vader het bedrijf over aan mij, maar sinds die tijd is er veel veranderd.’

Durven mannen geen blootblaadje meer te kopen of gaat alles gewoon via het internet?

‘De Nederlandse man is preuts geworden. Vrouwen zijn assertief, weten precies wat ze willen. Zij lezen veel over seks, maar mannen kijken vaker naar mooie plaatjes of pornofilmpjes. Ondertussen weten zij eigenlijk niet hoe ze het beste een vrouw kunnen behagen.......

Lees het complet interview op BLENDLE