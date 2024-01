Sensationeel boek over de excessen van het grootste rock-n-rollbeest dat er was

Sensationeel (en neem dat woord vooral letterlijk) boek over de excessen van het grootste rock-’n-rollbeest dat er was.

Met boeken over Led Zeppelin, Guns N’ Roses en Black Sabbath op zijn curriculum vitae is Mick Wall een gevestigde naam in de wereld van de rockbiografie.

Wall verdiept zich met name – en met nauwelijks verholen genoegen – in de excessen van het rock-’n-roll-leven. Drank, drugs, vrouwen, afijn, het welbekende riedeltje.

Verwacht in dit boek dan ook geen genuanceerd beeld van de eind vorig jaar overleden Motörhead-zanger. Geeft verder niet, want Lemmy was ook geen gecompliceerd mens.

Hij was wel een man die het leven als een spons heeft uitgeknepen, omdat hij geen druppeltje spanning en genot wilde verspillen. Die kant van Lemmy beschrijft Wall – die talloze interviews met de muzikant deed, van begin jaren tachtig tot vlak voor zijn dood – op fenomenale wijze.

Over zijn tijd bij de lsd-minnende spacehippies van Hawkwind in de jaren zeventig, waar hij midden in een tour uit werd geschopt omdat hij te wild was.

En hoe Lemmy vervolgens wraak nam: door de vriendinnen van al zijn ex-bandmaten te neuken. Dan moeten zijn door speed, groupies en Jack Daniel’s gedragen jaren bij Motörhead nog beginnen.

Danny Koks

