Klopjacht in New York: FBI zoekt terreurverdachte Ahmad Khan Rahami

In New York en omstreken is een klopjacht gaande op de 28-jarige Ahmad Khan Rahami, een Amerikaanse man van Afghaanse afkomst.

Hij wordt gezocht in verband met de bommen die de afgelopen dagen zijn geplaatst in de regio. Volgens het Amerikaanse ministerie van Veiligheid is er een verband tussen de gebruikte explosieven in New York, en die in buurstaat New Jersey.

Wanted: Ahmad Khan Rahami, 28 year old male, is being sought in connection with the Chelsea bombing. #nyc pic.twitter.com/hSxhMqO7Qh — J. Peter Donald (@JPeterDonald) 19 september 2016

Bij de explosie in de New Yorkse wijk Chelsea raakten 29 mensen gewond. Een tweede explosief werd gevonden op 27th Street. Eerder ontplofte in New Jersey al een explosief in Seaside Park. Deze morgen werd in New Jersey ook nog eens een rugtas met vijf explosieven gevonden.

Gewapend en gevaarlijk

In een persbericht heeft de politie laten wezen er gevreesd wordt voor een terroristische cel of samenzwering in de regio. Ook volgens de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuoma, vertonen de bommen die sinds zaterdag zijn gevonden of ontploft overeenkomsten. Ahmad Khan Rahami is woonachtig in New Jersey en kan volgens burgemeester Bill de Blasio kan Rahami "gewapend en gevaarlijk" zijn.