Bij de koffie: de Pelé van de Paralympics

De Pelé van de Paralympics: Jefinho

Er is iemand heel hard aan het shinen op de Paralympics, zijn naam is Jeferson 'Jefinho' Gonçalves. De blinde Braziliaanse voetballer soleert iedereen voorbij en scoort de ene na de andere wondergoal. In de bovenstaande video zie je een goal die hij gisteren maakte. Marc Overmars, kijk je mee?

113-jarige viert alsnog bar mitswa

Honderd jaar geleden miste hij de ceremonie, maar nu gaat het er toch van komen. Yisrael Kristal viert zijn bar mitswa als oudste man van de wereld. Donderdag werd hij 113. Joodse jongens worden op hun dertiende jaar bar mitswa, waarmee ze zich voortaan tegenover God aan alle geboden en verboden dienen te houden.

Bassie aan de beterende hand

Bas van Toor, bekend van zijn alter-ego Clown Bassie, hoopt over een aantal maanden het optreden weer te hervatten. De acteur revalideert van verlammingen die ontstonden door de auto-immuunziekte Guillain-Barré syndroom. "Gelukkig gaat het nu stukken beter met me. Mijn gevoel in de benen komt langzaam terug en als het aan mij ligt, dan wil ik over een aantal maanden weer voorzichtig optreden", aldus Van Toor in De Telegraaf.

Maduro verlengt noodtoestand

President Nicolas Maduro van Venezuela heeft donderdag per decreet de noodtoestand in het land met twee maanden verlengd. Door de maatregelen zijn de rechten van de oppositiepartijen verder ingeperkt en hebben militairen en burgermilities die op de hand van de regering zijn extra rechten gekregen zodat zij de voedselvoorziening in het door de economische crisis zwaar getroffen land in stand kunnen houden.