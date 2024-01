In beeld: Narcos-toerisme in Medellín, de stad van Pablo Escobar

Met de populariteit van Netflix-serie Narcos lijkt de fascinatie voor Pablo Escobar groter dan ooit.

De toeristenindustrie in zijn thuisstad Medellín speelt hier handig op in: tegen betaling zit je op de bank bij broer Roberto, maak je ritjes met zijn voormalige chauffeur en je kunt zelfs paintballen in een van de huizen van El Patron. Niet alle Colombianen zijn daar blij mee. Julie Enthoven ging met fotograaf Paul Smith op zoek naar Pablo in een verdeelde stad.

Lees ook: De bloederige erfenis van Pablo Escobar

Hierbij een compilatie van de foto's, de complete reportage lees je op BLENDLE.