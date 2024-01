Winnaar en verliezer van de dag: Lawrence Ripple vs. Kanye West

In de papieren Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Lawrence Ripple

Kansas man Lawrence John Ripple 'robbed a bank because he preferred jail to his wife' - Daily Mail https://t.co/sd8UKXbnJB — Forex Trading News (@ForexTweets) 8 september 2016

Een Amerikaan uit Kansas besloot een bankoverval te plegen om zo aan zijn vrouw te ontsnappen. Dat staat in een aanklacht die gisteren werd ingediend bij een rechtbank in de Amerikaanse staat. "Ik zit nog liever in de gevangenis dan thuis", verklaarde Lawrence Ripple na een ruzie met zijn vrouw Remedios. Geen halve maatregelen, daar houden we van!

Verliezer van de dag: Kanye West

FOTO'S - Modeshow Kanye West regelrechte ramp https://t.co/rUjcZytdEW — Privé (@prive_nl) 8 september 2016

Flauwvallende modellen en withete journalisten bij de modeshow van Kanye West. Sneu voor de rapper, maar we moeten hard zijn: loser of the day.