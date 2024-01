Mel Gibson is ouder, wijzer en hij kan het nog steeds in sterke comeback

Als je in de Amerikaanse filmwereld hard valt, dan val je diep. Vraag het Mel Gibson.

De superster van de jaren ’80 en ’90 kwam zo’n tien jaar geleden in dikke viltstiftletters op de Hollywood shitlist terecht dankzij een reeks incidenten à la dronken antisemitisch gebazel, vrouwenmishandeling en ga zo maar door. Na wat arthouse uitstapjes en niet memorabele bijrollen staart hij ons aan het begin van Blood Father aan.

‘I fucked up,’ zegt Gibson als John Link in een AA-meeting. Verweerde kop, grijze baard, verbitterd tot op het bot. Ex-crimineel Link wil nu niets liever dan in alle rust tattoos zetten in zijn afgeragde trailer. Wanneer zijn verdwenen gewaande tienerdochter aanklopt met een drugskartel op de hielen, wordt de badass in Link weer wakker.

Goed om te zien

Schietend, scheldend en schreeuwend komt de ouwe bikkel weer in beweging – en tegelijkertijd zien wij de wederopstanding van een gevallen acteur die met een op het lijf geschreven rol de Hollywood-kerker ontvlucht.

We hebben allemaal dit filmverhaaltje eerder gezien, maar dat is bijzaak. Mel Gibson is nog lang niet ‘too old for this shit’. En dat is goed om te zien.

????

Vincent Hoberg

https://www.youtube.com/watch?v=HJHL3srsMy8