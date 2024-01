Instagram-babes gepakt met koffers vol cocaïne op luxe cruiseschip

Twee vrouwen van in de twintig uit de Canadese stad Quebec hebben een levenslange gevangenisstraf boven hun hoofd hangen, nadat ze afgelopen zondag gepakt zijn met koffers vol cocaïne. Straatwaarde: 27 miljoen euro.

Melina Roberge en Isabelle Lagace, zoals de dames heten, spendeerden de afgelopen twee maanden op het luxe cruiseschip MS Sea Princess, waarmee ze de wereld rondreisden. Een ticket per persoon kostte omgerekend 18.000 euro.

En zoals het Instagram-babes betaamt, werd de ene na de ander foto van hun 'wereldreis' gedeeld op hun social media-accounts. 'Irish coffee' drinken in Ierland' , 'Op een quad door Peru', tussenstops in Chili, Bermuda, Ecuador en Frans Polynesië... Alles werd gedeeld met hashtags als #bucketlist.

Recordlading coke

Maar toen de twee dames arriveerden bij hun eindbestemming in Australië, vond de federale politie 100 kilogram cocaïne in hun koffer. In de koffer van de 63-jarige Andre Jorge Tamine, die tevens aan boord zat, werd ook een lading cocaïne gevonden.

Autoriteiten onderzoeken nu wat de connectie is tussen de man en de twee vrouwen. Als ze schuldig worden bevonden, gaan ze levenslang de bak in. Het is de grootste onderschepte lading coke ooit die per boot of vliegtuig naar Australië is geprobeerd te smokkelen.

High risk

Journal de Montreal meldde eerder deze week dat de Canada Border Services Agency en de US Department of Homeland Security Investigations contact hebben gezocht met hun Australische tegenhanger. De dames stonden gekwalificeerd als 'high risk'.

Australië staat erom bekend dat de cocaïne er nogal duur is, omdat het lastig smokkelen is naar het eiland. Een gram kost ongeveer vier keer zo veel als in Nederland.