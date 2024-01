'De Russen zijn een smet op de Olympische Spelen'

Ontmaskerd worden als de grootste dopingdealer ter wereld en dan toch naar de Olympische Spelen mogen. Rusland is gewoon van de partij, tot woede en onbegrip van nationaal dopingjager Herman Ram. ‘De Russische aanwezigheid werpt een smet op de Spelen van Rio.’

Tekst: Libben Reeskamp / Fotografie: Corné van der Stelt

De Olympische Spelen zijn bijna voorbij, maar Ruslandkenners hebben president Poetin bij voorbaat als de grote winnaar van Rio aangewezen. En dopingdeskundige Herman Ram?

‘De sport heeft in elk geval fors verloren. Als gevolg van het besluit van het IOC om de Russen onder bepaalde voorwaarden toch te laten meedoen aan de Spelen, komen schone sporters uit tegen sporters die op z’n minst deels hebben geprofiteerd van het Russische dopingsysteem. We zaten eerst in een situatie waarin de best georganiseerde vorm van staatsdoping boven tafel is gehaald in het rapport van de onafhankelijke onderzoeker Richard McLaren, maar toch heeft het IOC niet doorgepakt. Een onbegrijpelijk gebrek aan leiderschap. Het IOC faalt als partner van de anti-dopingagentschappen. Net zoals het wereldantidopingbureau WADA ernstig heeft gefaald als toezichthouder op het anti-dopingprogramma van Rusland. Daarmee werpt de Russische aanwezigheid een smet op de Spelen van Rio.’

Maar is Rusland nou wel zo gematst door het IOC? Er zijn toch strenge voorwaarden gesteld?

‘Hoezo streng? Hard zijn alleen de voorwaarden dat sporters geen eerdere dopingstraf achter hun naam hebben en dat ze niet voor mogen komen in de zogenaamde McLaren-bijlage. Maar de rest van de voorwaarden is boterzacht. Het IOC had ook zelf een beslissing kunnen nemen in plaats van dat aan de sportfederaties over te laten. Twintig internationale federaties hebben moeten bepalen of een sporter mag meedoen of niet. Daar zijn wel wat handvatten voor, maar met die criteria kan je alle kanten op. Russische sporters die niet zijn betrapt op doping met hulp van hun eigen regering, kunnen hun geluk niet op. Die kruipen nu door de mazen van de wet.’

Sterker nog: het IOC mag geen atleten uitsluiten van olympische deelname op basis van het enkele feit dat zij in het verleden op het gebruik van doping zijn betrapt, zo oordeelde het Arbitragehof voor de Sport (CAS) begin augustus. Goed nieuws voor onder meer de Russische zwemster Jefimova, die daardoor toch naar Rio mocht en er zilver won.

‘Onvoorstelbaar. En dat allemaal dankzij dit besluit van het CAS vlak voor de aanvang van de Spelen.’

Dat rapport van Richard McLaren liegt er in elk geval niet om: honderden sporters werden niet alleen jarenlang in Rusland voorzien van verboden middelen, maar ook werden positieve tests verdoezeld en vernietigd. Met als huzarenstukje: de Russische geheime dienst die een gat in de muur liet maken in het dopinglab van de Winterspelen van Sotsji in 2014.

‘Die wisseltruc met schone urine voor vervuilde urine in die verzegelde flesjes dankzij dat gat in de muur zou zeker niet misstaan in een James Bond-film. Erg professioneel allemaal en van een ongekende brutaliteit.’

U kunt er niet om lachen...

‘Daarvoor is de realiteit te schokkend. In feite hebben we het over een complot op staatsniveau. Het McLaren-rapport heeft een zeer omvangrijk, doordacht, staatsgestuurd en heel veel sporten omvattend systeem aan het licht gebracht, en dat wordt maar in zeer beperkte mate bestraft. Nogmaals, dat is niet te verkopen aan schone sporters die zich wel netjes hebben onderworpen aan de nationale en internationale dopingcontroles en alles wat daarmee samenhangt. Wat de Russen allemaal hebben geflikt, is ongekend. Een ernstiger dopingschandaal kan ik me niet heugen.’

Klokkenluider Russisch dopingschandaal duikt onder uit vrees voor geheime diensthttps://t.co/vu5KPuQe5e pic.twitter.com/QGxvi0hmcb ┬Ś de Volkskrant (@volkskrant) 16 augustus 2016

