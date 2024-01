Eindelijk: alle episodes Star Wars te streamen via Netflix

Vanaf vandaag zijn ale Star Wars-films te streamen via Netflix. De eerste zes delen zijn gisteren al toegevoegd, vandaag komt daar ook The Force Awakens, het zevende deel uit 2015, bij.

Even alles op een rijtje: de eerste Star Wars-film Episode IV: A New Hope stamt uit 1977. Het was het eerste deel van een trilogie waarvan in 1980 en 1983 de opvolgers, The Empire Strikes Back en Return of the Jedi, uitkwamen.

Lees ook: 31 toeristische locaties voor Star Wars-freaks

Tussen 1999 en 2005 verscheen de tweede trilogie (The Phantom Menace, Attack of the Clones en Revenge of The Sith), een prequel, in de bioscopen. Vorig jaar werd de langverwachte sequel-serie in gang gezet met The Force Awakens. Het tweede deel daarvan wordt in december 2017 verwacht.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="40059,40047,40061,40051,40049,40053,40055"]

Onder liefhebbers bestaat de discussie wat de beste volgorde is om de films te kijken. Als wij je mogen adviseren: doe het gewoon in chronologische volgorde. Dus beginnen bij The Phantom Menace en eindigen met The Force Awakens.

Rogue One

Star Wars-liefhebbers kunnen in de tussentijd uitkijken naar het losstaande verhaal Rogue One dat in december in de bioscoop verschijnt. Die film speelt zich af net voor de gebeurtenissen in A New Hope.

https://www.youtube.com/watch?v=frdj1zb9sMY

Star Wars megatrailer: alle 7 episodes verpakt in één video

https://www.youtube.com/watch?v=wJ1_asfzJ78