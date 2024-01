Verrekte mongols verpatsen snackbar; kan dit op de werelderfgoedlijst?

Jonguh! De beroemdste friettent van Nederland, het Mekka van Maaskantje, staat te koop. De uitbaters kunnen geen Jos Brinkie meer frituren en geen New Kids-adept meer zien.

Tekst: Danny Koks

Is er dan werkelijk niemand die even UNESCO kan bellen om te vragen of er nog een plekje vrij is op hun lijst van werelderfgoed? Nederland staat op het punt een unieke brok cultuurhistorie te verliezen.

Na zestien jaar, honderden Jos Brinkies (frikandel met pindasaus) en duizenden ‘Jonguh!’ scanderende koekwausen – of fonetische varianten daarop, want het leeuwendeel van hun clientèle bestond de laatste jaren uit Duitsers en Oostenrijkers – vinden uitbater Eric van Zandbeek en zijn partner Carlien het welletjes geweest. Ze hebben snackbar ’t Pleintje, het beroemdste frietkot van ons land, te koop gezet.

https://www.youtube.com/watch?v=mxs4-0oYZ5o

Hoewel de New Kids-hype al lichtjaren achter ons ligt, staan ze nog elke dag in de snackbar: de fans van Richard, Rikkert, Gerrie, Barrie en Robbie. Snackbar ’t Pleintje was het vliegwiel in het leven van de aso-hangjongeren uit Maaskantje, die zorgden voor een herwaardering van het matje, het broodje bakpao, halveliterblikken Schultenbräu, happy hardcore én groene Opel Manta’s. En ze voegden natuurlijk het strontvervelende ‘Verrekte mongol!’ toe aan de canon van de Nederlandse straattaal.

Leuk was het runnen van de snackbar niet altijd voor Eric en Carlien. Logisch, zestig uur per week boven een frituurpan hangen... Toen de New Kids-rage op z’n hoogtepunt was, stroomde het geld weliswaar binnen, maar kwamen er ook heel andere problemen om de hoek kijken. De hordes fans – die soms zelfs uit Zweden en Rusland kwamen – stalen alles wat los en vast zat, want voor de diehard-pelgrim is zelfs een servetje een heilige graal.

Bepaald geen Taj Mahal

Ook niet leuk voor Carlien waren de jongeren die steevast ‘Kut!’ op hun bestelling lieten volgen, nog zo’n catch phrase van de New Kids. En de buren die klaagden over spontane straatfeestjes pal voor de snackbar in het holst van de nacht, daar zaten de patatbakkers ook niet op te wachten. Desondanks is het voor de nieuwe huurders van de snackbar wel te hopen dat al deze New Kids-liefhebbers blijven komen. Dré van Schijndel, de eigenaar, heeft afgelopen voorjaar namelijke de grond van de gemeente gekocht en wil er een nieuwe, luxe cafetaria neerzetten.

De gemeente Den Dungen (want die snackbar staat dus helemaal niet in Maaskantje) vindt dat prima, zolang de ‘architectuur aansluit bij het nabijgelegen schoolgebouw’. Een alleszins schappelijke eis, want die school is bepaald geen Taj Mahal. En vergeleken met de veredelde schaftkeet die ‘t Pleintje nu is, is iedere nieuwe spijker al een verbetering. Maar daar gaat het niet om.

Respect voor onze vaderlandse tradities, dáár gaat het om. Het nummer van UNESCO is +33-(0)145681000. Wie het eerst belt, krijgt van ons een knoepert met turbosaus.

https://www.youtube.com/watch?v=AWtDHR4BFq8