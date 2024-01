Streek van de week: knokken in de Kamperfoeliestraat

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: hoe iedereen in Groningen zich druk maakt over het geweld in de Kamperfoeliestraat, behalve de mensen uit de straat zelf.

Tekst: Danny Koks

De woningbouwvereniging moet gewoon zijn bakkes houden. Net als de politie. Natuurlijk vallen er weleens klappen of verliest iemand een paar voortanden. Maar zo gaan ze hier gewoon met elkaar om. Daar hoeft verder niemand trammelant over te maken. En wat zou het dat de eerste blikken bier 's ochtends al open worden getrokken? Dat doen ze op de camping toch ook?

De Kamperfoeliestraat ligt in de Oosterparkwijk. Sociale huurwoninkjes, hoge werkloosheid, een gespannen relatie met de politie. De een noemt het een volksbuurt, de ander een probleemwijk. Vroeger zorgden de thuiswedstrijden van FC Groningen voor lekker veel reuring in de straten. Tot die klinische Euroborg werd gebouwd en de Oosterparkers hun mooie voetbalstadion, de trots van de wijk, tegen de grond zagen gaan.

Nu zorgen de buurtbewoners voor hun eigen vertier. Soms gaat dat mis. Zoals twintig jaar geleden, vlak voor Oud en Nieuw. SP-statenlid Sjon Lammerts, die achter de Goudenregenstraat woonde, had een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Het was al een tijdje onrustig in de wijk, er werden brandjes gesticht, en hij vreesde dat het met de jaarwisseling weleens uit de hand kon gaan lopen.

https://www.youtube.com/watch?v=ofjVkyd8FJc

Dat deed het ook, want de jeugd kreeg lucht van zijn brief. Ze gingen verhaal halen bij Lammerts, keilden stenen, vuurwerk en blikjes naar zijn huis en sleurden hem bijna de straat op. Twee andere huizen werden geplunderd. De rellen duurden uren omdat de politie en de ME veel te laat en te laks ingrepen. Het kostte de korpschef en de burgemeester hun baan.

En nu is er dus die brief van woningcorporatie Nijestee, gericht aan alle bewoners van de Kamperfoeliestraat. Dat ze zich zorgen maken over het buitensporige geweld van de laatste tijd. En dat de politie, de gemeente en het wijkteam die zorgen delen. Volgende maand presenteert Nijestee een plan van aanpak om de rust te herstellen.

De druppel voor de woningbouwvereniging was een vechtpartij, begin juli. Twee zwagers hadden een slok op en gingen met elkaar op de vuist. In het tumult werd ook een auto kort en klein geslagen. En op de een of andere manier kreeg Deborah een klap voor haar gezicht, gewoon waar de politie bij stond. Die mist daardoor nu twee voortanden. Het was het derde geweldsincident dit jaar.

In de Kamperfoeliestraat zelf doen ze daar niet zo moeilijk over. 'Het is zomer en dan gaan mensen weer voor het huis zitten,' zei Deborah tegen het Dagblad van het Noorden. 'Zo gaat dat in een volkswijk, er zijn nou eenmaal veel werklozen.' En de zwagers gaven elkaar gewoon weer een knuffel toen ze uit het politiebureau kwamen. Zand erover. Ook Mary snapt weinig van alle poeha. 'Waarom maken ze zich zorgen?' zei ze tegen RTV Noord. 'Wij lossen onze eigen zaken op. Over een maand of twee is er misschien weer eens wat aan de hand. Zo zal het altijd blijven in de Kamperfoeliestraat.'