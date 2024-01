Winnaar en verliezer van de dag: kunstenaar Lushsux vs. Kohei Uchimura

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: LUSHSUX

This is no longer a wall of a supposed "offensive and near naked" Hillary Clinton, a beautiful Muslim woman. pic.twitter.com/M7Uzr4gqBC — LUSHSUX (@lushsux) 1 augustus 2016

Instagram heeft het account van de Australische kunstenaar Lushsux verwijderd, nadat hij een foto van zijn laatste muurschildering had gepost. Lushsux beeldde Hillary Clinton in Melbourne af in een bikini en noemde de afbeelding 'stupid sexy Hillary'. Als reactie op de preutse ban heeft hij zijn kunstwerk aangepast. Nu heet het 'Hillary Clinton, a beautiful Muslim'.

Verliezer van de dag: Kohei Uchimura

Olympic champion gymnast runs up US$4,900 phone bill playing Pokemon Go in Rio https://t.co/yyPmpSK1ob — SPIN.ph (@spinph) 2 augustus 2016

De Japanse olympisch kampioen turnen Kohei Uchimura kreeg een rekening van een half miljoen yen, omgerekend 4.400 euro, voor het online spelen van Pokémon Go in Rio de Janeiro op z'n telefoon. Hopelijk houdt Epke zich wél gewoon bezig met turnen.