Filmrecensie: Star Trek: Beyond

Na jaren door de ruimte vliegen heeft Captain James T. Kirk (Chris Pine) het aan het begin van Star Trek: Beyond eigenlijk wel gehad met die hele Enterprise. Maar voor hij zijn ontslagpapieren inlevert, moeten hij en zijn crew nog één simpele reddingsklus klaren in onbekend gebied.

Dat ‘simpel’ een understatement blijkt, wordt al snel duidelijk als een reusachtige zwerm drones onder leiding van Krall (een onherkenbare Idris Elba) de Enterprise volledig sloopt. Regisseur Justin Lin, die het stokje overnam van J.J. Abrams, heeft zijn sporen vooral verdiend in de Fast and the Furious-reeks en dat is te merken.

Hoewel er genoeg grappen, oneliners en knipogen naar de tv-serie inzitten, wordt de nadruk vooral gelegd op actie en spektakel. Misschien soms iets te veel, zodat het even duurt voor je echt in de film komt.

Het zal de fans weinig boeien, want Star Trek: Beyond levert met gemak alle ingrediënten voor een lekkere zomerblockbuster. Daarnaast is het nieuwe karakter Jaylah, een alien met een voorliefde voor hiphop, een geweldige aanvulling. Hiphop in de verre toekomst? Klinkt raar, maar het is een troef die in de slotfase briljant wordt uitgespeeld.

Vincent Hoberg

???

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=XRVD32rnzOw