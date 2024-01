Vrijdag muziekdag: de nieuwe platen van Maxwell, BadBadNotGood en Deerhoof

Onze muziekrecensenten Norbert Pek en Vincent Cardinaal recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van BadBadNotGood, Deerhoof en Maxwell

BadBadNotGood - IV

Na het album met Ghostface Killah doet ’t Canadese BadBadNotGood het weer helemaal zelf. Nou ja, gastvocalen worden natuurlijk wel toegelaten. Onder andere Future Islands-zanger Samuel T. Herring, KAYTRANADA en hiphopper Mick Jenkins hebben een uitnodiging gehad.

Het jazzkwartet is op IV weer grensoverschrijdend. Op Best Kept Secret lieten ze een kolkende, om een toegift schrééuwende tent achter. Op IV zit de liefde vooral in subtiliteit en slimme spanningsopbouw. Subliem gespeeld, maar das logisch.

Norbert Pek

????

Deerhoof - The Magic

Zouden ze het er om gedaan hebben? Niemand brengt platen uit in juli, maar Deerhoof, een Amerikaanse undergroundindieband die al twintig jaar enigszins relevant is, doet het wel.

The Magic brengt ons Deerhoof zoals ze altijd zijn geweest en zullen blijven: grillig, veel bas en drums, piepzang, tegendraads. Niks dat wereldschokkend of echt verheffend is, maar wel een prima plaat om op de oordoppen te hebben als je door de stad fietst.

Vincent Cardinaal

???

Maxwell - BLACKsummers’night

Jeetje, Maxwell maakt nog steeds platen. Dit BLACKsummers’night brengt de slicke R&B die we van hem gewend zijn, maar het sprankelt nog altijd als een net geopende fles Crystal, hoor. Ergens is Maxwell de ideale schoonzoonvariant op D’Angelo.

Wat dat betekent? Dat tracks als Gods, The Fall en III gloeiend heet zijn, maar dat het nooit op porno uitdraait. Maxwell is een megatalent en een beleefde jongen. Fijn album van een onderschat artiest.

Vincent Cardinaal

????