Vastgebonden coupplegers Turkije als slachtvee in de varkensstal

Meer en meer lijkt het erop dat er iets van een voorbereiding moet zijn geweest rond de staatsgreep in Turkije. Heeft Erdogan de hele coup in scène gezet?

Zo waren de spoedarrestaties van honderden rechters opvallend snel geregeld. Volgens EU-commissaris Johannes Hahn is er dan ook wat voorbereid. “Het lijkt erop dat er iets is voorbereid. De lijsten waren beschikbaar, wat erop duidt dat deze gebruikt zouden worden in een bepaalde fase”, zei Hahn eerder vandaag in een persconferentie. “Ik ben zeer bezorgd. Het is precies wat we vreesden.”

Lees ook: De sharia light van Recep Erdogan

Nu zijn er nieuwe foto's verschenen van de coupplegers, die vastgebonden als slachtvee in een varkensstal hun lot afwachten. Op andere foto's zijn coupplegers op elkaar gestapeld te zien in een gymzaal. En zo zijn er nog meer beelden opgedoken waarin gearresteerden in onmenselijke toestanden hun straf afwachten.

Wil Erdogan hier de boel afschrikken en laten zien dat er met hem niet gesold moet worden? Dat is een logische aanname. Of die staatsgreep van afgelopen een geraffineerd plan van Erdogan is? We zouden er niet raar van opkijken.