Bij de koffie: alles over de wereldberoemde mot van Cristiano Ronaldo

Gisteravond was de finale van het belachelijk slechte EK voetbal in Frankrijk. Portugal won, ondanks de blessure van Cristiano Ronaldo, die zich tijdens de wedstrijd opwierp als assistent bondscoach.

Maar wat het meest in het oog sprong tijdens de finale, was een van de honderd duizenden motten in het stadion en dat zegt natuurlijk alles over de wedstrijd. De mot koos voor het betraande oog van Cristiano Ronaldo en werd zodoende een beroemdheid.

Lees ook: 7 feiten over Cristiano Ronaldo

In no-time stond het internet vol met mottengrappen en had de mot meerdere accounts op Twitter en Facebook. Een compilatie van de ontiegelijk slechte grappen en grollen, die stiekem toch wel weer grappig zijn.

Just remember what happened the last time all was lost and a moth showed up.#Euro2016Final #ronaldo pic.twitter.com/9Pn9nHYwbK — Matt Moore (@MooreExperience) 10 juli 2016

How much better would it have been if a big goth instead of a big moth had landed on Ronaldo's face? #por pic.twitter.com/oWapqD3mZe — mmmns (@Danny_McMoomins) 10 juli 2016

That moth was the first thing in months that touched Ronaldo's face that wasn't a beauty product pic.twitter.com/h9GizK5auG — barcastuff (@barcasstuff) 10 juli 2016

Hij mot eraf #Ronaldo — Arjen Vos (@vosarjen) 10 juli 2016

Nog een half uur.... Het mot maar. #PORFRA pic.twitter.com/BTuEJ7wmXK — Cindy Langbroek ? (@CindyLangbroek) 10 juli 2016

Niet omdat het mot maar omdat het kan haha pic.twitter.com/1YIn6mL3au — LucianoFunn (@LucianoFunn) 10 juli 2016

I thought this moth was gonna cry and fix Ronaldo the way Dumbledore's phoenix, Fawkes does. ? #Euro2016Finale pic.twitter.com/Fr7K8WpclZ — Hassnain. (@hassy110) 10 juli 2016