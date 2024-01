Filmrecensie: The Red Turtle

Oscars openen deuren. De Nederlandse animator Michael Dudok de Wit won er één in 2001 voor zijn prachtige korte animatiefilm Vader en Dochter en trok zo de aandacht van de befaamde Japanse tekenfilmstudio Ghibli. Er ontstond een unieke samenwerking (Ghibli werkte voorheen nog nooit met een buitenlandse regisseur) met het beeldschone The Red Turtle tot gevolg.

De volledig dialoogloze film vertelt een op het eerste gezicht zeer simpel verhaal, maar schijn bedriegt. Een naamloze man strandt na een schipbreuk op een onbewoond eiland en onderneemt onmiddellijk verwoede pogingen om te ontsnappen. Het mislukt telkens door de tussenkomst van een reusachtige rode schildpad, waarop een bijzondere relatie ontstaat tussen de man en het dier.

Meer vertellen zou zonde zijn, maar in de traditie van de beste sprookjes weten Dudok de Wit en co-scenariste Pascale Ferran vervolgens grote levensthema’s te verpakken in woordeloze, bedrieglijk eenvoudige beelden die alleen de grootste cynicus onberoerd zullen laten.

The Red Turtle is een must voor animatieliefhebbers en iedereen die het geduld heeft om zich mee te laten slepen in deze schitterend getekende vertelling over geboorte, dood en alles wat daar tussenin gebeurt.

Vincent Hoberg

