Filmrecensie: Anomalisa

Geanimeerde midlifecrisis is mooi gemaakt, maar puur een kwestie van smaak.

Michael Stone (David Thewliss), een gerenommeerde motivational speaker op het gebied van klantenservice, verblijft een nacht in een hotel, maar zijn onstabiele geest ziet ieder mens als identiek. Stemmen en gezichten zijn overal letterlijk hetzelfde en met beide benen ferm in een midlifecrisis ploetert Stone door de eenzame hotelnacht, tot hij Lisa (Jennifer Jason Leigh) ontmoet.

Deze zelfbenoemde grijze muis is als enige écht anders dan de rest van de wereld en zij sleept de zelfhulpgoeroe gedurende de nacht even uit zijn monotone bestaan. De animatiefilm Anomalisa is een regie/schrijfproject van Charlie Kaufmann en net als zijn eerdere werk als schrijver (o.a. Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) is de film apart en niet voor iedereen.

Het in de kern nogal banale verhaal valt of staat met de sympathie voor hoofdpersoon Michael Stone. Wie zich kan verplaatsen in zijn mijmeringen en problematiek kan er waarschijnlijk uren over napraten. Zij die hem meteen al een nare zeikerd vinden, hebben een lange zit voor de boeg. Ondanks die handvol echt leuke, typisch bizarre Kaufmann-momenten en een heuse full frontal seksscène.

Tekst: Vincent Hoberg

