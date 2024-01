Muziekrecensies: Rick Astley, Red Hot Chili Peppers en Blink 182

Onze muziekrecensenten Norbert Pek en Vincent Cardinaal recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van Rick Astley, Red Hot Chili Peppers en Blink 182.

RICK ASTLEY - 50

Hij steekt de wereld al jaren een levensgroot hart onder de riem door Never Gonna Give You Up te zingen en wat krijgt hij ervoor terug?

Met de rickroll werd Rick Astley de grap van het internet. Zelfs IS werd erin geluisd om de grote hit te horen. Blasfemie! Wij gaan dan ook niets lelijks over zijn nieuwe album zeggen, ook al zouden we dat best willen. Never gonna let you down, Rick!

Norbert Pek

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

RED HOT CHILI PEPPERS - THE GETAWAY

We verwachten heus niet dat de Peppers nog een Blood Sugar Sex Magik maken, maar de laatste jaren was het wel heel pover met dubbelaar Stadium Arcadium als slapste pannenkoek.

Maar wat blijkt: op The Getaway is levenslust te horen. Dat zit ’m niet in jeugdige funk, maar in nummers die veel aandacht en frisheid hebben gekregen. Geproduceerd door Danger Mouse, gemixt door grootheid Nigel Godrich. Dan krijg je dat.

Norbert Pek

? ? ? ?

BLINK 182 - CALIFORNIA

Blink 182, de schijtlollige poppunkers uit San Diego, bestaan nog altijd. Hun nieuwste plaat zou het over een andere boeg gooien – donker, de onderbuik van Californië, geen lolbroekerij meer.

Nou, dat is niet helemaal gelukt, ook al hebben ze in Matt Skiba een prima nieuwe frontman. Het zijn zestien songs die zestien keer hetzelfde doen: behaagziek zijn. Waarom deze groep nog bestaat is een raadsel. Het zal wel geld opbrengen...

Vincent Cardinaal

? ?