Winnaar en verliezer van de dag: Indiase politieagent vs. zijn vrouw

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Indiase politieagent

Duidelijker uitleggen kan niet ? "Agent hangt zichzelf per ongeluk op https://t.co/AvEXBlPiTc" ┬Ś Eric (@Glasbak) 29 juni 2016

Een Indiase politieagent ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij zichzelf per ongeluk had opgehangen toen hij aan zijn vrouw wilde voordoen hoe criminelen worden opgeknoopt. "Hij deed de strop om zijn nek en op dat moment viel hij van het krukje waar hij op stond. Hij hing enige tijd aan zijn nek en vocht voor zijn leven”, aldus een lokale politiewoordvoerder. Credits voor zijn toewijding en krankzinnige overlevingsdrang.

Verliezer van de dag: zijn vrouw

Heb je keuze uit meer dan een half miljard Indiase mannen, trouw je de meest onhandige. We weten het zeker: deze man kan geen lamp vervangen en is tussen de lakens stunteliger dan Mark Rutte.