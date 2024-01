Winnaar en verliezer van de dag: Koen van Ravensberg (16) vs. Mariano Rajoy

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Koen van Ravensberg (16)

"Verschillende artiesten kloppen nu bij me aan. Het zijn er zoveel, ik weet niet eens wie allemaal." Dat zegt de 16-jarige Nederlandse dj KVR, wiens echte naam Koen van Ravensberg is, tegen NOS. Zijn remix van Thinking About It, die hij op zijn zolderkamertje maakte, is in een mum van tijd 18 miljoen keer beluisterd. Vanochtend trad hij samen met Nathan op in de ochtendshow van Giel en vanavond sluit hij de dag af bij Radio 2's Roodshow. Op de vraag of hij dit succes had zien aankomen, is hij duidelijk. "Nee, dit had ik zeker niet verwacht. Ik ben pas sinds de zomer een paar uur per dag aan het oefenen, soms een dag niet. Dit is dan heel vet."

Verliezer van de dag: Spaanse premier Mariano Rajoy

De Spaanse premier Mariano Rajoy, die zondag met zijn conservatieve Partido Popular (PP) de verkiezingen won, hoeft niet te hopen op makkelijke onderhandelingen. Zowel de sociaaldemocraten van de PSOE als de liberalen van Ciudadanos weigeren Rajoy hun steun. De demissionair premier had de steun van minstens een van beide nodig voor een meerderheid in het parlement.