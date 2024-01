Oog in oog met IS; fotoreportage van het front in de strijd tegen de terreurorganisatie

Fotograaf Roger Waleson ging voor Nieuwe Revu naar Irak voor een reportage van het front in de strijd tegen de Islamitische Staat, achter de vijandelijke linie.

Waleson begint zijn reportage in het dorpje Khabata, in de Noord-Irakese provincie. 'It's dangerous. What are you doing here?', krijgt hij te horen van een Irakese commandant. Goede vraag, te weten dat de fotojournalist zich diep in het territorium van de gevreesde terreurorganisatie bevindt.

Het dorpje ligt ver achter The Trench in Telekuf, de loopgraaf. Een lange linie, gemaakt door Koerdische strijders (de Peshmerga). De Peshmerga, een van de oudste volkeren die er zijn, dromen van onafhankelijkheid, een eigen land. Zonder de aanwezigheid van IS zouden de Peshmerga en het Irakese leger elkaar misschien wel naar het leven staan, nu werken ze samen.

