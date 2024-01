Winnaar en verliezer van de dag: Milo Moiré vs. overmoedeige Mercedes-bestuurder

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Milo Moiré

De Zwitserse kunstenares Milo Moiré vroeg op een ietwat ongebruikelijke manier aandacht voor seksueel misbruik. Ze liet zich In Londen betasten door voorbijgangers, die aan haar borsten en aan haar vagina mochten voelen. Houden we van, dit type wereldverbeteraar. De Londense politie niet, want de vrouw werd opgepakt.

Dit is inderdaad ook die vrouw die naakt in Keulen stond te demonstreren.

Verliezer van de dag: overmoedige Mercedes-bestuurder

Behoeft geen verdere uitleg.