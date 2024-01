Bij de koffie: paranoia op Waddenzee, oud vice-president Malediven organiseerde aanslag en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Euro 2016 op spectaculaire wijze geopend

DJ David Guetta opende gister het EK alvast voor alle fans. Het leverde prachtige beelden ophttps://t.co/4XHZl94riD pic.twitter.com/ZkON62RBYL — AD Show (@ADshownieuws) 10 juni 2016

David Guetta heeft gisteravond het fanplein voor EK-supporters in Parijs geopend. Hij gaf voor zo'n 83.000 toeschouwers een optreden op een podium voor de Eiffeltoren. Bekijk HIER het complete concert.

Oud-vicepresident Malediven veroordeeld voor aanslag op president

Oud-vicepresident Malediven veroordeeld voor moordpoging op president https://t.co/KJcS7UBM8V pic.twitter.com/MbfbHstrF1 — NRC (@nrc) 10 juni 2016

Op de eilandengroep de Malediven is voormalig vicepresident Ahmed Adeeb veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor een moordpoging op president Abdullah Yameen. Dat heeft de rechter bepaald, meldt persbureau AP. In september vorig jaar ging een explosief af op de speedboot van de president. Het staatshoofd bleef ongedeerd.

Paranoia op de Waddenzee

Een goed verhaal: vluchtelingenschip wordt geënterd. Op de Waddenzee. https://t.co/NGRHAXKoqc — Kwarc (@marctimmermans) 10 juni 2016

Op de Waddenzee, ver van het Italiaanse eiland Lampedusa, kreeg het verhaal van een vluchtelingenboot een onverwachte wending. Op weg naar deelname aan het theaterfestival Oerol kwam de marechaussee langszij de Alhad Djúma, een oude Egyptische vissersschuit. Conceptueel kunstenaar Teun Castelein keek het met verbazing aan als hoofd van Rederij Lampedusa. Lees meer.

Meeuw kleurt oranje na val in tikka masala

? 'He smelled amazing' ?https://t.co/xFzIu5ulNHSeagull turns orange after falling into vat of curry pic.twitter.com/oUHmKICXdk — BBC Wales News (@BBCWalesNews) 9 juni 2016

In Wales is een zeemeeuw geheel oranje geworden door een val in een vat met curry tikka masala in een voedselfabriek. Inmiddels is hij zo grondig gewassen dat hij weer gewoon vuilwit is, maar hij ruikt nog altijd naar kerrie.