F*ck Trump: de porno-parodie die je wist dat zou komen

Presidentskandidaten en porno-parodieën... They go a long way back.

Zo verscheen tijdens de vorige verkiezingen Who's Nailin Paylin? (Sarah Palin), was Bill Clinton (samen met tegenspeelster Monica Lewinsky) al eens de sjaak met Here Cums The President en vertolkte Nina Hartley ooit de rol van Hillary Clinton.

Lees ook: Dit onderzoek naar de porno kijkende Nederlander verklaart alles over Limburgers

Dus was het wachten op een porno-parodie met Donald Trump, en niet geheel onverwachts is PornHub in dat gat gesprongen. F*ck Trump, zoals de seksfilm heet, verschijnt binnenkort op de bekende pornowebsite. Tot dan zul je het moeten doen met deze vrijgegeven promotiefoto's en de persconferentie onderaan dit bericht.

Foto's

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="36353,36355,36357,36359,36361"]

Video

https://www.youtube.com/watch?v=OZtwSIxDYac