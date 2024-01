Bij de koffie: Hells Angels boos, Den Haag weert zingende 'terroristenverheerlijker' en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

'Star Wars spin-off Rogue One moet deels opnieuw gefilmd worden'

Filmproducenten van Disney zouden niet tevreden zijn over het beeldmateriaal van de door Gareth Edwards geregisseerde film Rogue One: A Star Wars Story. Volgens Page Six worden er daarom in de maand juli nieuwe opnames gepland die veel extra kosten met zich mee zullen brengen. Het nieuws is door diverse Amerikaanse media overgenomen.

Hells Angels boos om vergelijking Loterijverlies

Hells Angels boos over vergelijking met Loterijverlieshttps://t.co/y2eWq3dolu via @telegraaf — Bart Mos (@BartMos) 1 juni 2016

De leden van motorclub Hells Angels zijn boos omdat ze in deze krant vergeleken worden met Loterijverlies. "Dit tast hun goede naam en eer aan." Hells Angels-advocaat Geert Iem Roos uit Almere is doodernstig in zijn verzoek om rectificatie van de kop boven het verslag van een rechtszaak tegen claimstichting Loterijverlies, vorige week in De Telegraaf. De kop erboven luidt: ’Loterijverlies is als de Hells Angels’. Lees meer.

Den Haag weert 'terroristenverheerlijker'

Den Haag steekt stokje voor optreden omstreden ‘terroristenverheerlijker’ https://t.co/RVaKH6WhDK pic.twitter.com/mv4ASxom5w — Fubar (@Fub_Fub) 31 mei 2016

De gemeente Den Haag heeft het optreden van de omstreden Pakistaanse zanger Qari Shahid Mehmood in De Uithof in Den Haag tegengehouden. Dat blijkt uit antwoorden op raadsvragen van de PVV. De gemeente schrijft geen geld te hebben gegeven aan de organisatie van de ramadanbijeenkomst.

'PvdA weerde aanhangers partij Erdogan'

De PvdA heeft aanhangers van de Turkse AK-partij van president Erdogan geschrapt van de lokale kieslijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.Dat zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman woensdag in NRC. "Het bestuur werd gewaarschuwd dat leden van de jongerenpartij van Erdogan probeerden op lokale lijsten te komen", stelt hij. "Toen hebben we die afdelingen ingeseind: pas op, die jongens komen met andere bedoelingen. Ze zijn van de lijst gehaald."