My Big Fat Communist Wedding: Chinees echtpaar schrijft compleet partijreglement over op huwelijksnacht

Een echtpaar uit de Chinese provincie Jiangxi besloot om hun huwelijksnacht achter het bureau door te brengen. Li Yunpeng en zijn vrouw Chen Xuanchi, beiden ambtenaren, schreven na hun huwelijk het hele reglement van de Communistische partij over, met de hand welteverstaan. En dat zijn meer woorden dan jij in je leven aan strafwerk hebt opgeschreven.

Volgens hun werkgever, het spoorwegbureau van Nanchang, wilde het stel hiermee mooie herinneringen creëren. De huwelijksnacht is onderdeel van een bredere campagne van president Xi Jinping om de partij terug te brengen naar haar kernwaarden.

Lees ook: China verbiedt banaan eten op video, want te vulgair

Volgens The Global Times is het voornaamste richt de de campagne zich op “partijleden met verminderd vertrouwen in Chinees communisme en diegenen die voor westerse waarden pleiten, partijregels overtreden, inefficiënt werken of zich onethisch gedragen.”

Uiteraard vonden Chinese social media-gebruikers het verhaal hilarisch. “Vertelt de Partij hen ook hoe ze seks moeten hebben?” vraagt een Weibo-gebruiker.

Om even serieus op die vraag in te gaan: nee. Wel heeft de Partij een wat algemener huwelijksadvies: 'Ben oprecht in kritiek en zelfkritiek, geef tekortkomingen aan en ga de strijd aan met negativiteit.' Wat een romanticus, die Mao.