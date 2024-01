Wie denkt Sylvana Simons wel dat zij is?

Tv-presentatrice Sylvana Simons (45) stapt in de politiek vanwege ‘de racistische bagger’ die ze dagelijks over zich heen krijgt op social media, maar ligt nu meer onder vuur dan ooit door haar keuze voor DENK.

Waarom koos ze voor DENK?

Zij koos niet zozeer voor DENK, de politieke beweging vroeg haar. In De Wereld Draait Door zei Simons dat ze met vriendinnen weleens sprak over in de politiek gaan, maar dat nooit deed omdat ze ‘niet helemaal achterlijk’ was. Nu zet ze die stap wel omdat ze het als haar taak ziet haar stem te laten horen in de arena waar ze écht iets blijvends kan bijdragen. Simons besloot vorig jaar al om zaken zoals racisme en Zwarte Piet niet meer zonder tegengeluid te laten passeren na een uitzending van DWDD waarin collega-presentator Martin Simek de term zwartjes in de mond nam.

Wordt Simons lijsttrekker of -duwer?

De lijst is nog niet rond, maar ze krijgt volgens de partijleiding een verkiesbare plaats bij de Tweede Kamerverkiezing in maart volgend jaar.

Nu krijgt ze nog meer bagger over zich uitgestort?

Op social media regent het haatberichten door haar uitlatingen in DWDD en haar strijd tegen Zwarte Piet. Een Facebook-event Uitzwaaidag Sylvana Simons heeft al ruim 11.000 deelnemers.

Wat wil DENK?

Een tolerantere samenleving. Ze richt zich op Nederlanders die zich door hun afkomst tweederangsburgers voelen. De beweging vormt in de Kamer een tweemansfractie, bestaande uit Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Ze vertrokken bij de PvdA vanwege de zeer kritische houding van partijgenoot Asscher ten aanzien van Turkse organisaties die de integratie van Turken in Nederland mogelijk tegenwerken. Farid Azarkan, voorman van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, sloot zich in april aan bij DENK.

Wat weten we over Simons?

Geboren in Suriname, opgegroeid in Hoorn, moeilijke jeugd, moeder van zoon en dochter, was danseres bij CB Milton, vj bij TMF, presentatrice bij SBS en RTL en sinds 2012 af en toe tafeldame bij DWDD.

Wat vindt Sylvana Simons van zichzelf?

‘Ik ben geen angry black woman.’

Wat vinden wij van Sylvana Simons?

Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Wat vinden anderen van Sylvana Simons?

Frank van Hoorn, ex-man:

‘Ik ben tijdens ons huwelijk vaak geconfronteerd met racisme gericht tegen Sylvana en/of haar kinderen dus ik begrijp haar strijd. Ik vind het schokkend hoe ze wordt bedreigd door anonieme internet-klootzakjes. Dat als haar belangrijkste verdienste wordt genoemd dat ze een gold digger zou zijn. Maar we scheppen zelf het kader voor deze domheid en grofheid door de duistere kant van onze geschiedenis te verzwijgen of te bagatelliseren in politiek, onderwijs en de media. Goed dat Sylvana haar eigen en andere geluid laat horen. We zijn tien jaar uit elkaar en hoewel we incidenteel nog contact hebben, kan ik niets zinnigs zeggen over haar stap. Ik hou het bij mezelf. Nederlanders zijn goed in het wijzen naar anderen, maar nog veel beter in het onder tafel schuiven van de zwarte hoofdstukken in de vaderlandse geschiedenis. Anno 2016 vinden we het best dat Antillianen sterven door vervuiling van een raffinaderij, maar oh wee als die in Nederland zou staan.’

Salima Belhaj, Kamerlid D66:

‘Segregatie als oplossing tegen discriminatie? Dat werkt geen verbinding, maar verdeling in de hand. Je moet die muren juist afbreken en laten zien dat diversiteit de kracht van onze samenleving is. Dat doe je door samen – ongeacht afkomst – discriminatie tegen te gaan in plaats van wij en zij tegenover elkaar te plaatsen.’

Jan Dijkgraaf, professioneel buttkicker:

‘Een geëmancipeerde Surinaamse antiracismestrijdster past niet bij een racistische partij die de lijn van Ankara volgt. Sylvana pleit voor onderwijs over het Nederlandse slavernijverleden, maar vergeet dat moslims miljoenen slaven verhandelden tussen 650 en 1900. Bij DWDD verdedigde ze de Turkse arrestatie van Ebru Umar met het argument dat iemand geen plaatselijke wetten moet overtreden, maar daarmee keurt ze indirect ook het ophangen van homo’s in Iran goed. Ze zweeg over de Armeense genocide, maar dat maakt haar als politica ongeloofwaardig omdat ze altijd haar mening klaar heeft. Sylvana lijkt louter op zoek naar een salaris. Ze is enkel gevraagd om publiciteit te scoren voor een partij die beweert verbinding te zoeken, maar meer polariseert dan Wilders.’

Harry Glotzbach, cabaretier:

‘Sylvana ageert terecht tegen wit als standaard in de Nederlandse samenleving, maar te krampachtig. Ze kan meer bereiken door er luchtiger mee om te gaan. Zoals cabaretiers met een Surinaamse, Turkse of Marokkaanse achtergrond al doen. Politici zouden meer moeten samenwerken met humoristen. Wouter Bos bracht dankzij spindoctor en cabaretier Marco Esser luchtigheid in discussies en pareerde aanvallen met humor. Barack Obama’s optredens in humoristische programma’s zoals Between Two Ferns en Comedians In Cars Getting Coffee maken hem heel geloofwaardig en luchtig. DENK mist die luchtigheid en humor. Verbinding zoeken lukt volgens mij alleen als ze ook nog een Chinees, Afghaan, Ethiopiër en een blanke Nederlander erbij halen. Een soort United Colors of Benetton-partij met Youp van ’t Hek als spindoctor.’

Ewoud Butter, politicoloog integratievraagstukken:

‘De enorme hoeveelheid bagger die Sylvana over zich heen krijgt, illustreert dat we in Nederland een groter probleem met discriminatie en racisme hebben dan we dachten. Lef en bevlogenheid zijn mooie eigenschappen, maar de tijd zal leren of Simons geschikt is voor de politiek en of haar partij de juiste is. DENK vertolkt als enige de onvrede van veel burgers over de manier waarop wordt gesproken over etnische en religieuze minderheden, maar als Sylvana pal wil staan voor universele mensenrechten dan wacht haar een flinke klus. DENK lijkt tot nu toe niet bepaald de rechten te verdedigen van minderheden zoals Koerden, Armeniërs en Alevieten of van Turken met kritiek op Erdogan en zijn beleid.’

Tekst: Caspar Naber