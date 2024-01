Radiohead in Amsterdam; 5 feiten over deze band uit Oxfordshire

Komende vrijdag trapt Radiohead z’n Europese Tour af in Amsterdam. En nog meer goed nieuws voor de fans: er is ook een nieuw album.

5 feiten over deze band uit het Engelse Oxfordshire.

10...

https://www.youtube.com/watch?v=H8KRHRyB6c4

...nummers speelde Radiohead tijdens het eerste optreden in Nederland, op 5 mei 1993 op Bevrijdingspop in Haarlem. De band opende met You, als vijfde kwam wereldhit Creep voorbij en het concert werd afgesloten met Pop is Dead.

5...

https://www.youtube.com/watch?v=yI2oS2hoL0k

...jaar liet Radiohead zijn fans wachten op een nieuw album, langer dan ooit tevoren. Maar begin mei zag A Moon Shaped Pool eindelijk het levenslicht. Niet alleen de fans reageerden verrukt, ook de critici waren goed te spreken over het product met Burn the Witch en Daydreaming als potentiële hitsingles. ‘Verbazingwekkend goed,’ oordeelde de Volkskrant.

117...

https://www.youtube.com/watch?v=NEWHknNuYGc

...is de plek waar de grootste Radiohead-hit stond in de laatste editie van de Top-2000. Creep stamt uit 1993 en was de eerste single van Radiohead. Heel erg te spreken waren de bandleden aanvankelijk niet over dit nummer, toch werd het wereldwijd een succes.

25...

https://www.youtube.com/watch?v=sSjYDJtX_-E

...miljoen platen heeft Radiohead aan de man/vrouw gebracht sinds de oprichting van de band in 1986. De vier muzikanten noemden hun band in eerste instantie On A Friday, maar onder druk van de producent werd dat al snel aangepast naar Radiohead, een nummer van The Talking Heads.

66ste...

...staat zanger Thom Yorke op de Rolling Stone-lijst van ‘Beste zangers aller tijden’. De man uit het Engelse Wellingborough is een druk baasje. In 2006 lanceerde hij een solo-cd (Eraser), ook richtte hij in 2012 nóg een band op: Atoms For Peace. Yorke is niet alleen vocaal actief, ook op politiek terrein staat hij z’n mannetje. Zo was hij mordicus tegenstander van de Britse deelname aan de inval in Irak.