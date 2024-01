China verbiedt banaan eten op video, want te vulgair

Het internet mag dan een goddeloze woestenij zijn, achter de Grote Firewall van China is het de bedoeling dat alles pais en vree is. Zonder dissidente meningen, zonder porno en nu dus ook zonder bananen, meldt het Chinese staatsmediabedrijf CCTV. Het onschuldige stuk fruit is onverwacht slachtoffer geworden van de Chinese censuurobsessie.

Het Chinese Ministerie van Cultuur, dat gaat over de mediacensuur, heeft haar pijlen gericht op het livestreamen. In tegenstelling tot gewone filmpjes, zorgt het live-aspect van dit internetfenomeen ervoor dat het lastig te censureren is. Als gevolg hiervan is het China’s belangrijkste bron van softporno geworden.

Zo populair is het streamen door sexy vrouwen, dat een League of Legends-speler als Zhang Qi Ge rond de 150.000 dollar per jaar verdient met niet veel meer dan een mooie decolleté en een banaan. Het eten van het fallische fruit trekt massa's kijkers.

Dat het ministerie van cultuur weinig grip op de explosief groeiende industrie heeft, blijkt wel uit het feit dat zij van sinds kort van streamingdiensten verwachten dat zij hun streamers 24/7 monitoren. Ietwat ambitieus, aangezien de meeste bedrijven maar een handjevol medewerkers hebben, en vele duizenden streamers.

Dit mag dus niet meer

https://www.youtube.com/watch?v=M3pwbqDFNUU