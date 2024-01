Heet transfernieuws: Sylvana Simons naar politieke partij DENK

Presentatrice Sylvana Simons sluit zich aan bij DENK, de partij van de twee voormalige PvdA’ers Tunaha Kuzu en Selçuk Öztürk. De partij hoopt dat Simons in de politieke arena inbreng kan leveren op het gebied van media en cultuur, emancipatie, zorg en onderwijs.

Simons geeft aan dat het sleutelmoment in haar beslissing om politiek actief te worden een uitzending van De Wereld Draait Door was, waar Martin Šimek voor haar neus een racistische opmerking maakte. Hij had het over 'zwartjes'. “Ik zie het nu als mijn taak om mijn stem te late horen in de arena waar ik écht iets blijvends kan bijdragen.”

De partij is niet zonder controverse. Onze columnist Özcan Akyol schreef al eerder over DENK. Volgens hem gaat de partij tegen de principes van integratie in, en zorgt deze voor verdere verzuiling van de samenleving.