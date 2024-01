Gamerecensie: DOOM

De BFG 9000, Cyberdemon en – jawel – kettingzaag maken hun terugkeer in een nieuwe DOOM.

Met mijn mond open, op het puntje van mijn stoel keek ik vroeger gefascineerd hoe mijn vader in de studeerkamer DOOM speelde. Hij had het spel op een diskette gekregen, van onze dominee. De muziek, de monsters, ik vond het angstaanjagend. Zelf durfde ik het alleen aan met ‘iddqd’, de beroemdste cheatcode uit de geschiedenis. En ‘idkfa’ voor alle wapens, met natuurlijk de almachtige BFG 9000 (waar ik jaren later van hoorde dat het voor Big Fucking Gun stond).

Deze maand keert DOOM terug met graphics die toen nog onvoorstelbaar waren. De beruchte eindbaas Cyberdemon ziet er nu echt zo griezelig uit als ik hem in de jaren negentig al vond. De wapens zijn een feest der herkenning en zelfs de berserker-modus, die de speler korte tijd de fysieke kracht van The Hulk geeft, is present. In tegenstelling tot Doom 3 uit 2004, ligt de focus weer helemaal ouderwets op spectaculaire non-stop actie. De multiplayer moet Doom een lange levensduur geven. De eerste reacties waren helaas niet louter positief, dus koop het spel niet blind uit nostalgie.

Vanaf morgen (13 mei ) verkrijgbaar.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=RO90omga8D4

En voor de nostalgici: de complete soundtracks van DOOM I en II

https://www.youtube.com/watch?v=cixW6rogZ48