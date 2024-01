New York verdiende miljoenen aan onterechte boetes, tot een oplettende burger dit in kaart bracht

New York verdiende de afgelopen jaren miljoenen aan boetes die helemaal niet uitgeschreven hadden mogen worden. Maar dankzij een oplettende burger kennen nu ook politieagenten de wet, meldt New York Magazine. Nee, dat was eerst niet het geval.

Een ijverige New Yorkse data-analist, Ben Wellington genaamd, bracht deze week alle plekken in de stad waar je wél mag parkeren maar tóch vaak bekeurd wordt in kaart. Op één legale parkeerplek in Brooklyn werd in de afgelopen 2,5 jaar al 48.000 dollar aan bekeuringen uitgedeeld.

Wetswijziging

De onterechte boetes zijn het gevolg van een wetswijziging uit 2008, waarin staat dat je mag parkeren voor een voetgangersafrit zonder zebrapad. De verkeerspolitie was daarover ingelicht, maar de reguliere politie, die ook verkeersboetes mag uitdelen, wist van niets.

Onze waakzame burger meldde dit natuurlijk aan de New York Police Department. Deze bedankten Wellington voor het onder de aandacht brengen van dit fenomeen, en beloofde ook politieagenten adequaat in te lichten over de wetswijziging.

Kijk, dat is nog eens een modern beleid.

