Winnaar en verliezer van de dag: Chinese politieagente vs. Derk Sauer

Winnaar van de dag: een anonieme Chinese agente

Je zou denken dat sinds de rel rond Nidia Garcia, de Mexicaanse agente die werd ontslagen omdat ze naaktfoto's van zichzelf op internet had gezet, vrouwelijke agentes wereldwijd wat voorzichtiger zijn. Maar nee hoor, een Chinese agente, waarvan de naam niet bekend is, is nu voor precies hetzelfde ontslagen. De foto's zouden "te vulgair" zijn. Als steuntje in de rug bombarderen we haar tot winnares van de dag.

Verliezer van de dag: Derk Sauer

De Nederlandse ondernemer Derk Sauer wordt in Rusland verdacht van bedrijfsfraude. Niet het beste land om ergens verdacht van te zijn.