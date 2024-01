'American Trump' is wonderlijk wezen in obsceen kinderboek Michael Ian Black

Soms stellen kinderen vragen waar je als ouder moeilijk een antwoord op kan geven. Vragen als, “waarom gaan mensen dood?”, “waar komen kinderen vandaan?” en “wie is Donald Trump?”. Voor die laatste vraag is er nu een prachtig geïllustreerd kinderboek, gemaakt door komiek Michael Ian Black.

Hoofdpersonage van het boek is American Trump, een wonderlijk wezen waarover korte, rijmende gedichtjes zijn geschreven. Een voorbeeld:

“I have all the best words and all the best things! My water is bottled from all the best springs! My wine is the best, and so is my brain. You wanna know why? Too bad! I’ll explain.”

Het idee voor A Child's First book of trump kwam toen Black in een boekwinkel een serieus kinderboek over Hillary Clinton zag, waarin de Democratische presidentskandidaat zwart wordt gemaakt. Voor alle duidelijkheid: het boek is vooral bedoeld voor volwassenen.

Michael Ian Black over het boek

https://www.youtube.com/watch?v=4P2GfyfiglI