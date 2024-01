Winnaar en verliezer van de dag: speervissende orang-oetan vs. Jos van Rey

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Een speervissende orang-oetan

At least one orangutan attempted spearfishing, too. http://t.co/6UxyGz8oXJ pic.twitter.com/nOosqwL0Ss — Dana R. Herrera (@danarherrera) 27 augustus 2015

Has evolution gone too far? Deze orang-oetan uit Borneo heeft het speervissen van lokale vissers afgekeken. Voor je het weet zingen ze jazz. Held.

Verliezer van de dag: Jos van Rey

'Oud VVD'er Van Rey belandde in omkoping en corruptie': https://t.co/Sxjf27A3qx — NU.nl (@NUnl) 10 mei 2016

"Jos van Rey belandde in een wereld van vriendjespolitiek, omkoping en corruptie", aldus het OM. Deze uitspraak werd gedaan in aanloop naar het formuleren van de strafeis tegen de voormalig VVD'er. "Het lijkt erop dat de verdachte is meegesleurd in zijn eigen succes en het gevoel heeft verloren wat wel en niet kan", concluderen de aanklagers. Om het in één woord samen te vatten: engnek.