Bij de koffie: Rivaldo waarschuwt voor Rio, IS-leider gedood en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Salomonseilanden verdwijnen door klimaatverandering

Evidence confirms dramatic climate change effects in the Solomon Islands-- Read more on ScientificAmerican.c... https://t.co/etMbCOK9Cs — Scientific American (@sciam) 9 mei 2016

Voor het eerst zijn de gevolgen van klimaatverandering op de Salomonseilanden in beeld gebracht. Een stijgende zeespiegel is het belangrijkste gevolg voor de eilandengroep in de stille oceaan.

IS-leider gedood in de Iraakse provincie Anbar

Key leader of so-called Islamic State in Iraq's Anbar province killed in coalition air strike, Pentagon says https://t.co/IiKQj2qvrR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 9 mei 2016

Een IS-commandant bekend onder de naam Aboe Wahieb is door een Amerikaanse luchtaanval om het leven gebracht. De luchtaanvallen blijken zeer effectief in het uitschakelen van de leiders van de terroristische organisatie.

Rivaldo: 'Ga niet naar de Olympische Spelen'

Former Brazil great Rivaldo tells tourists to skip Olympics. https://t.co/E6TxkZyR3p #RoadToRio — AP Sports (@AP_Sports) 9 mei 2016

Voormalig Barcelona en Brazilië speler Rivaldo waarschuwt toeristen voor de slechte situatie in Brazilië in de aanloop naar de Olympische Spelen. De Spelen zouden slecht georganiseerd en onveilig zijn.

Kim Jong Un krijgt promotie

Kim Jong-un heeft er een nieuwe titel bij: voortaan is hij ook voorzitter van zijn Arbeiderspartij: https://t.co/luqx5se3k5 — NOS (@NOS) 9 mei 2016

Promoveren vinden we allemaal leuk. Ook de leider van Noord-Korea maakt blijkbaar graag promotie. Hij heeft zichzelf tot voorzitter van de Arbeiderspartij van Korea benoemt.