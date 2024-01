Flauw maar leuk: heel internet bijt zich stuk op deze fruitpuzzel voor kinderen

Zo af en toe verschijnt er een raadsel op internet dat niemand weet op te lossen en waarvan jij denkt: 'behalve ik'.

Deze fruitrekensom, die op het eerste gezicht niet zo moeilijk lijkt, is daar eentje van. Dat de appel staat voor een waarde van 10 is direct duidelijk, dus de rest is niet zo heel moeilijk in te vullen. Maar het gaat om de laatste rekensom en daar gaat, bijna, iedereen de mist in.

Waarschijnlijk kwam jij uit op 16. Fout. Te weten dat er in de eindsom maar één kokosnoot staat, terwijl er daarboven twee staan. Ha! Is 15 dan het goede antwoord? Nou, nee, want het wordt nog flauwer. In de eindsom bestaat de trost uit drie in plaats van vier bananen. Het goede antwoord is dus 14.

Voor alle duidelijkheid: een appel staat voor 10, een banaan voor 1 en een kokosnoot ook voor 1. Zo, nu weer aan het werk.