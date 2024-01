Bij de koffie: zeemeeuw etende Colombiaan gered na twee maanden op zee en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Colombiaanse man gered na twee maanden op zee

Een Colombiaanse man is gered na twee maanden op zee te hebben rondgedreven in een kleine boot. Hij bleef in leven door het eten van vis en zeemeeuwen. Drie andere opvarenden van het op drift geraakte scheepje hebben het niet overleefd. Eerste Noord-Koreaanse partijcongres sinds 1980 begonnen

Eerste partijcongres in Noord-Korea sinds 1980

In Noord-Korea is vrijdagochtend (lokale tijd) het zevende congres van de heersende Arbeiderspartij begonnen, meldt de BBC. Duizenden gedelegeerden zijn naar de hoofdstad Pyongyang gekomen om hun steun te betuigen aan het staatshoofd Kim Jong-un.

Liverpool en Sevilla naar finale Europa League

De finale van de Europa League gaat tussen Liverpool en Sevilla. Liverpool maakte donderdag voor eigen publiek een achterstand van 1-0 goed ten opzichte van Villarreal (3-0), terwijl Sevilla te sterk was voor Sjachtar Donetsk: 3-1. Dat was na het gelijkspel in Oekraïne (2-2) meer dan genoeg. De finale is op 18 mei in Basel.

Sevilla was de vorige twee edities al de winnaar van het tweede Europese bekertoernooi en kan de eerste ploeg ooit worden die de cup drie keer op een rij wint.

Eerste zomerse dag is een feit