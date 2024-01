Deze pornopatriot doet het voor een fascistisch Frankrijk

Er zijn best wat vreemde mensen op de wereld, maar de fascist Electre behoort toch wel tot de buitencategorie. Door middel van 'patriottenporno' hoopt de 27-jarige Française extreemrechts een aantrekkelijker imago te geven. Het Franse Enorme TV maakte een documentaire over deze wulpse neonazi.

In veel films heeft ze niet gespeeld. Naar eigen zeggen is haar politieke voorkeur de reden dat veel regisseurs en acteurs niet met haar willen werken. "Wat een moraalridders. Alleen omdat ik geen interracial wil doen."

Lees ook: 'Liever luidruchtige pornosterren dan onbekende migranten'

Dus zit Electre vooral thuis. En maakt ze homemade ‘patriottenporno’, waarbij het vooral om lichte SM en een hoop Franse vlaggen gaat. “Voor mij is zowel politiek als porno belangrijk, maar het allerbelangrijkst is la France”, aldus de actrice. “Patriottisme is het belangrijkste aspect. Anders ben ik gewoon een hoer.”

Maar de politiek in, dat wil ze dan weer niet. “Ik wil nul verantwoordelijkheid. Bovendien, een vrouw in de politiek? Verschrikkelijk.” Wel stemt ze in de verkiezingen op Marine Le Pen van het Front National. "Omdat ik geen andere keuze heb. Marine doet teveel concessies. Zelfs als ze gekozen wordt, zal ze moeite hebben met het uitvoeren van een fascistisch beleid."

Wat dan wel? “Het beste scenario is een coup d’état. Als extreemrechts niet wint in de presidentsverkiezingen van 2017, dan is het gedaan met Frankrijk. Dan is Frankrijk zo ver heen dat we zelfs niet meer op een staatsgreep kunnen hopen.”

Mocht het zo ver komen dat er een extreemrechts regime komt, dan is ze bereid heel wat op te geven. “Natuurlijk, als porno verboden wordt, dan vind ik het niet erg om ermee te stoppen. Het is net als stemrecht. Ik geef mijn stemrecht graag weg, als dat betekent dat anderen ook niet mogen stemmen. Mensen zijn gewoon te dom.”

Hier de documentaire van Enorme TV. Let op, de documentaire bevat schokkende beelden.

https://www.youtube.com/watch?v=EYPePSf0seo