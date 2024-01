'Liever luidruchtige pornosterren dan onbekende migranten'

Liever luidruchtige pornosterren of onbekende migranten? Dat is het gesprek van de dag in de wijk St George in de Britse stad Bristol. Daar staat namelijk een gebouw dat altijd is gebruikt als studio voor pornofilms, maar een projectontwikkelaar wil het gebouw herbouwen.

Ook al was de buurt niet dol op de spartaanse geluiden die uit het gebouw kwamen, de angst voor buitenlanders is vele malen groter dan de ergernis aan het luide gekreun, gemep en gepets. De hele gemeenschap zou volgens de mensen aldaar naar de knoppen gaan door de nieuwe plannen.

Het gaat om het rode gebouw dat je op de foto ziet en al jaren wordt gehuurd door Phil Barry en zijn 48-jarige vrouw Cathy Barry, pornoactrice van beroep. De twee runden tot voor kort een prima porno-bedrijf en hadden heel wat acteurs en actrices onder zich.

Er werden complete pornofilms opgenomen, ook live-streaming en webcamseks waren aan de orde van de dag. Maar nu wil eigenaar Mike Hobbins het gebouw transformeren tot een wooncomplex met twintig tweepersoonskamers, die beschikbaar zouden worden gesteld aan buitenlandse arbeidskrachten. Het porno-duo staat al op straat en is op zoek naar een nieuw onderkomen.

Ergo: de bewoners van de wijk komen in opstand. "Ik begrijp dat er een oplossing nodig is voor het woningtekort in Bristol, maar dit project wordt niet gemaakt voor mensen uit de stad. De kamers worden beschikbaar voor mensen uit het buitenland, die er maar zes maanden mogen wonen. Deze mensen gaan de sfeer in de wijk ondermijnen en zorgen ervoor dat de originele bewoners ", zegt buurtbewoonster Annie Bentley tegen de Bristol Post.

Architect Martin Farrell: "Ooit is het gebouw ontworpen als een goedkoop wooncomplex. Het gebouw is dus zeer geschikt voor de plannen van Hobbins. Een prima woonlocatie voor mensen met een tijdelijke baan". Mocht het zo ver komen, dan overweegt Naomi Maggs (zwarte coltrui), een 38-jarige moeder van twee kinderen die tegenover het gebouw woont, haar huis te verkopen.

"De pornostudio was helemaal niet zo'n groot probleem. Nu komen er iedere half jaar nieuwe buitenlandse arbeidskrachten wonen, die helemaal geen onderdeel willen uitmaken van de gemeenschap en totaal geen respect hebben voor de mensen op straat", aldus Maggs met een vooruitziende blik.

De buurtbewoners hebben overigens Kerry McCarthy (Labour MP) aan hun zijde. Ze is bang dat er "privacy- en parkeerproblemen" ontstaan in de hechte gemeenschap. De Bristol City Council beslist in mei of de plannen door mogen gaan. "Tot dan doen we er alles aan om dit tegen te gaan", aldus de buurtbewoners.