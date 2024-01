Bij de koffie: Leicester, Leicester, Leicester en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Vandaag is dat natuurlijk Leicester, een stadje ter grootte van Utrecht dat de sportwereld op zijn kop heeft gezet. Hier alle hoogtepunten, feitjes, reacties en meer...

Leicester City FC is kampioen

Leicester City. Champions of England. pic.twitter.com/WRwfysTn2N — Leicester City (@LCFC) 2 mei 2016

Mocht je onder een steen geleefd hebben, Leicester City FC is kampioen geworden. Vorig jaar was de ploeg, toen nog met Cambiasso, op het nippertje aan degradatie ontsnapt. Dit jaar werd de ploeg van Claudio Ranieri kampioen, nadat de andere titelkandidaat, Tottenham Hotspur, niet van Chelsea wist te winnen.

De reactie bij Vardy thuis

Nog nooit zijn er zoveel gele kaarten uitgedeeld als aan Tottenham

9 - Tottenham are the first team in Premier League history to have nine players booked in one game. Naughty. — OptaJoe (@OptaJoe) 2 mei 2016

Het is een wonder dat er niet een paar keer rood is uitgedeeld. Voor dit bijvoorbeeld. Of dit. Of dit. Misschien zelfs deze twee dingetjes.

De laatste twee thuisdoelpunten van Eden Hazard beslisten allebei een titel

365 - Eden Hazard has scored his first home PL goal in 365 days, since the title decider against Palace last season. Kingmaker. — OptaJoe (@OptaJoe) 2 mei 2016

Leicester's beste snookerspeler werd ook nog eens wereldkampioen

En nog een kampioen uit Leicester. Mark Selby is wereldkampioen snooker geworden. https://t.co/l3x6EVgz1t pic.twitter.com/1Qr9r0Kc1g — NOS Sport (@NOSsport) 2 mei 2016

Niet alleen het voetbal is goed in Leicester. Ze kunnen daar ook aardig snookeren. Gisteren won de in Leicester geboren Mark Selby het wereldkampioenschap snooker van de Chinees Ding Junhui. Naar verluidt keken meer dan 300 miljoen mensen in China de wedstrijd.

Gary Lineker uit de kleren

YES! If Leicester win the @premierleague I'll do the first MOTD of next season in just my undies. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14 december 2015

Leicester City-fan en sportcommentator Gary Lineker maakte een paar maanden geleden deze belofte. Wel na komen hè Gary!

Alle doelpunten van de wedstrijd Chelsea - Tottenham

https://cdn.streamable.com/video/mp4/wjp4.mp4

https://cdn.streamable.com/video/mp4/g791.mp4

https://cdn.streamable.com/video/mp4/6htk.mp4

https://cdn.streamable.com/video/mp4/e7e0.mp4

En ook nog even dit

https://www.youtube.com/watch?v=tUzbemfXttc