Video: Axl Rose rijdt langs op rollator en geeft eerste interview als AC/DC-frontman

TMZ wist Axl Rose te interviewen terwijl hij op een rollator-achtig voertuig langs kwam rijden op Los Angeles International Airport. De zanger zei onder meer dat zijn gebroken voet hem niet in de weg zit en dat hij verwacht nog maar een paar weken in het gips rond te hoeven rijden.

Ook zei Rose de dood van Prince zeer te betreuren. Op Coachella stond zijn optreden met Guns N’ Roses al in het teken van de overleden artiest. Hij moest lachen toen de reporter hem vroeg wat er met Guns N’ Roses gaat gebeuren als hij optreden met AC/DC leuker blijkt te vinden en hij vertelde dat Touch Too Much (scroll naar beneden voor video) zijn favoriete nummer is van AC/DC.

Maar dat doet er natuurlijk allemaal niet toe. Het gaat hier toch echt vooral om de beelden. En die spreken boekdelen. Axl staat overigens voor het eerst met AC/DC op de planken op 7 mei in Lissabon.

https://www.youtube.com/watch?v=iET_qOgUR14

Touch Too Much, het favoriete AC/DC-nummer van Axl, zo weten we nu

https://www.youtube.com/watch?v=JGftIcp2SC0